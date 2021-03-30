Розмальовані стіни і вибиті вікна: Рада засудила події під час протесту за Стерненка

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Джерело:

24 канал

Верховна Рада засудила акцію протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, яка відбулась 20 березня. Тоді мітингувальники розмалювали стіни Офісу Президента та вибили шибки.

Відповідний законопроєкт № 5295 підтримали 237 нардепів. Перед голосуванням у Раді були тривалі і голосні дискусії.

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Що передбачає законопроєкт

  • Рада протягом 3 днів має передати Державному управлінню справами інформацію про розмір шкоди, який завдали будівлі, порядку та джерела фінансування реставрації.
  • Коли встановлять причетних до акції, мають вжити заходів для відшкодування майнової шкоди.
  • Крім того, мають забезпечити швидке та неупереджене розслідування подій та надати юридичну оцінку.
  • Також планують вивчити обставини протесту та причетність до цього політичних партій чи пов’язаних з ними осіб.

Нардепи переконують, що реалізація законопроєкту сприятиме захисту права людини на недоторканність та безпеку, а також – збереженню основ демократії.

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Зверніть увагу! Люди виходять на протести в підтримку Стерненка, тому що його засудили до 7 років та 3 місяців в'язниці. Справа стосується викрадення ексдепутата райради Сергія Щербіча з метою заволодіння його грішми – 300 гривнями.


Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу