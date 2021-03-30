Розмальовані стіни і вибиті вікна: Рада засудила події під час протесту за Стерненка

Верховна Рада засудила акцію протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, яка відбулась 20 березня. Тоді мітингувальники розмалювали стіни Офісу Президента та вибили шибки.
Відповідний законопроєкт № 5295 підтримали 237 нардепів. Перед голосуванням у Раді були тривалі і голосні дискусії.
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Що передбачає законопроєкт
- Рада протягом 3 днів має передати Державному управлінню справами інформацію про розмір шкоди, який завдали будівлі, порядку та джерела фінансування реставрації.
- Коли встановлять причетних до акції, мають вжити заходів для відшкодування майнової шкоди.
- Крім того, мають забезпечити швидке та неупереджене розслідування подій та надати юридичну оцінку.
- Також планують вивчити обставини протесту та причетність до цього політичних партій чи пов’язаних з ними осіб.
Нардепи переконують, що реалізація законопроєкту сприятиме захисту права людини на недоторканність та безпеку, а також – збереженню основ демократії.
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Люди виходять на протести в підтримку Стерненка, тому що його засудили до 7 років та 3 місяців в'язниці. Справа стосується викрадення ексдепутата райради Сергія Щербіча з метою заволодіння його грішми – 300 гривнями.
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