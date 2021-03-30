Верховна Рада засудила акцію протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, яка відбулась 20 березня. Тоді мітингувальники розмалювали стіни Офісу Президента та вибили шибки.

Відповідний законопроєкт № 5295 підтримали 237 нардепів. Перед голосуванням у Раді були тривалі і голосні дискусії. До речі Художня галерея хоче викупити розмальовані двері з Офісу Президента Що передбачає законопроєкт Рада протягом 3 днів має передати Державному управлінню справами інформацію про розмір шкоди, який завдали будівлі, порядку та джерела фінансування реставрації.

Коли встановлять причетних до акції, мають вжити заходів для відшкодування майнової шкоди.

Крім того, мають забезпечити швидке та неупереджене розслідування подій та надати юридичну оцінку.

Також планують вивчити обставини протесту та причетність до цього політичних партій чи пов’язаних з ними осіб. Нардепи переконують, що реалізація законопроєкту сприятиме захисту права людини на недоторканність та безпеку, а також – збереженню основ демократії. Протест за Стерненка на Банковій: що треба знати Під Офісом Президента 20 березня відбулась акція протесту на підтримку Стерненка. Спочатку демонстрація була мирною, але потім переросла у заворушення.

Деякі мітингувальники розмалювали будівлю ОП, пошкодили двері та вибили вікна.

У Зеленського стверджують, що акція завдала збитків на 2 мільйони гривень.

До речі, розмальовані двері ОП хоче викупити художня галерея як артоб'єкт. Зверніть увагу! Люди виходять на протести в підтримку Стерненка, тому що його засудили до 7 років та 3 місяців в'язниці. Справа стосується викрадення ексдепутата райради Сергія Щербіча з метою заволодіння його грішми – 300 гривнями.

Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу