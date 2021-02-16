Рада закликала світ посилити тиск на Росію через окупацію Криму

Верховна Рада ухвалила звернення до низки міжнародних організацій щодо засудження окупації Росією Криму. Мовиться також про порушення прав і свобод людей на окупованих територіях та звільнення українських політичних в'язнів.

Відповідний проєкт постанови підтримали 314 народних депутатів. Зокрема, вони звернулися до ООН, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, а також урядів і парламентів різних держав.

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Що вимагають депутати

Зокрема, нардепи просять міжнародні організації й надалі не визнавати спроби окупації Криму та використовувати міжнародні політико-дипломатичні санкції щодо Росії.

Усе для того, щоб негайно звільнити всіх людей, яких російська держава захопила під час збройної агресії проти України, та яких незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях Криму та в Росії.

Офіс генпрокурора сподівається на розслідування Гаагою злочинів Росії у Криму та на Донбасі. Керівництво ОГ планує зустрітися з новим очільником Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Детальніше про це – читайте тут.

У Раді також вимагають від російської влади припинити насильницьке переміщення незаконно засуджених українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, у пенітенціарні установи, розташовані на території Росії.

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Депутати закликали представників міжнародних спільнот вимагати від Росії припинення депортації населення з тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя.

У парламенті також наголосили на необхідності забезпечення безперешкодного доступу для правозахисних організацій на окуповані території для моніторингу дотримання прав людини.