У журналістів заблокованих медведчуківських каналів забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді. Мовиться про телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne.

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський вважає, що таке рішення є цілком справедливим. Адже ці "рупори російської пропаганди займалися не журналістикою, а лише підривною діяльністю і дискредитацією проукраїнських сил парламенту".

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У медведчуківських помийок забрали акредитацію на ведення журналістської діяльності у стінах Верховної Ради,

– написав нардеп.

Він також нагадав, що минулого тижня звернувся до глави Ради Дмитра Разумкова та голови апарату парламенту Михайла Теплюка з вимогою скасування акредитації для ZIK, "112 Україна" та NewsOne.

Згодом Роман Лозинський заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради. Це викликало велике обурення у лавах фракції ОПЗЖ.

Блокування медведчуківських каналів: що відомо



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