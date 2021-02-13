Рада забрала акредитацію у журналістів медведчуківських телеканалів, – нардеп
У журналістів заблокованих медведчуківських каналів забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді. Мовиться про телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne.
Джерело:фейсбук Романа Лозинського
Народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський вважає, що таке рішення є цілком справедливим. Адже ці "рупори російської пропаганди займалися не журналістикою, а лише підривною діяльністю і дискредитацією проукраїнських сил парламенту".
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У медведчуківських помийок забрали акредитацію на ведення журналістської діяльності у стінах Верховної Ради,
– написав нардеп.
Він також нагадав, що минулого тижня звернувся до глави Ради Дмитра Разумкова та голови апарату парламенту Михайла Теплюка з вимогою скасування акредитації для ZIK, "112 Україна" та NewsOne.
Згодом Роман Лозинський заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради. Це викликало велике обурення у лавах фракції ОПЗЖ.
Блокування медведчуківських каналів: що відомо
- Президент Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували
та припинили їхнє мовлення на території України.
- Володимир Зеленський 3 лютого зустрівся з керівниками провідних українських телеканалів. Під час спілкування з топменеджерами президент запевнив, що утисків свободи слова в державі не буде.
- Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, медведчуківські канали отримували гроші з Росії.
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