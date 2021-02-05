Відомі імена всіх жертв пожежі у Запоріжжі: Рада вшанувала їх хвилиною мовчання

Стали відомі імені усіх, хто загинув у жахливій пожежі, яка спалахнула в інфекційній лікарні Запоріжжя у ніч на 4 лютого. У Верховній Раді загиблих вшанували хвилиною мовчання.
Джерело: 24 канал
Глава Міністерства охорони здоров'я 5 лютого під час години запитань до уряду в Раді назвав імена всі жертв займання у лікарні Запоріжжя. Максим Степанов попросив вшанувати їхню пам'ять.
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Степанов розповів, що 26-річна Ольга Глива була лікаркою-анестезіологинею, працювала у Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні. У 2020 році з відзнакою закінчила інтернатуру Запорізького державного медунівеситету. Дівчина до останнього боролася за життя пацієнтів.
Інші троє загиблих у пожежі були пацієнтами лікарні.
Глава МОЗ попросив народних депутатів хвилиною мовчання вшанувати усіх жертв цієї жахливої трагедії, а також усіх лікарів, які загинули, борючись за життя хворих.
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