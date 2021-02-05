Стали відомі імені усіх, хто загинув у жахливій пожежі, яка спалахнула в інфекційній лікарні Запоріжжя у ніч на 4 лютого. У Верховній Раді загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Джерело: 24 канал

Глава Міністерства охорони здоров'я 5 лютого під час години запитань до уряду в Раді назвав імена всі жертв займання у лікарні Запоріжжя. Максим Степанов попросив вшанувати їхню пам'ять.

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У жахливій пожежі у лікарні загинули

Глива Ольга;

Захаров Олександр;

Поплавка Валентина;

Вагіна Майя.

Степанов розповів, що 26-річна Ольга Глива була лікаркою-анестезіологинею, працювала у Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні. У 2020 році з відзнакою закінчила інтернатуру Запорізького державного медунівеситету. Дівчина до останнього боролася за життя пацієнтів.

Інші троє загиблих у пожежі були пацієнтами лікарні.

Глава МОЗ попросив народних депутатів хвилиною мовчання вшанувати усіх жертв цієї жахливої трагедії, а також усіх лікарів, які загинули, борючись за життя хворих.

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