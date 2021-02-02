Верховна Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відповідну постанову підтримали 344 народних депутатів.

Джерело: 24 канал

Під час голосування за документ у цілому не було тих, хто був би проти або утримався. Постанова набирає чинності з дня її ухвалення, 2 лютого.

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Автори постанови пояснили, що її ухвалення створить сприятливі умови для реалізації державної політики національної пам'яті щодо вшанування подвигу українців.

Вони, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни,

– підкреслили у пояснювальній записці.

Й зауважили, що в Україні допомога євреям була набагато небезпечнішою у порівнянні з іншими місцями окупованої Європи. Адже нацисти зазвичай карали цілі сім'ї, а не лише одну людину.

Що передбачає постанова

Згідно з документом, 14 травня буде Днем пам'яті українців, які рятували євреїв від Голокосту. Органам виконавчої влади надали рекомендації щодо його відзначення.

Мінкульту:

рекомендували забезпечити створення списку тих, хто допомагав євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни;

цим займеться Український інститут національної пам'яті із залученням інститутів НАН України.

МОНу:

рекомендували включати теми, присвячені цьому Дню, до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти.

Довідка. Заходи, передбачені постановою, фінансуватимуть у межах бюджетних асигнувань, виділених відповідним міністерствам Держбюджетом України.