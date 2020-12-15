Верховна Рада 15 грудня схвалила законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК. Раніше їх заблокував Конституційний Суд. Це стало початком конституційної кризи в Україні.

Зміни до антикорупційного законодавства

За законопроєкт про внесення змін до антикорупційного законодавства проголосували 300 нардепів. Про це повідомляє 24 канал.

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Проти проголосували 0 нардепів.

Утримався 21 народний обранець.

Прийнятий законопроєкт є вагомим кроком до подолання конституційної кризи в Україні. Він допоможе знизити рівень корупції у країні та зміцнить авторитет України на міжнародній арені.

Законопроєкт передбачає цілодобовий відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

Деталі про законопроєкт

Нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський зауважив, що над цим законопроєктом працювали представники усіх парламентських фракцій.

Робоча група мала відновити функціональність антикорупційної структури, однак водночас і врахувати низку положень з рішення КСУ.

Законопроєкт відповідає висновку Венеційської комісії. Зокрема, відновлює ті повноваження НАЗК, неконституційність яких КСУ не зміг довести.

Однак судді КСУ отримають право поскаржитися, якщо вони відчуватимуть тиск на себе.

Хто заблокував повноваження НАЗК

27 жовтня Конституційний Суд України скасував антикорупційну реформу в Україні. Зокрема, рішення суду дозволило посадовцям вносити неправдиві дані до своїх декларацій.

Окрім того, своїм скандальним рішенням КСУ обмежив повноваження НАЗК.

Це стало початком масштабної конституційної кризи в Україні.

Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Зміни до законопроєкту передбачає особливості вручення адміністративних протоколів суддям. Зокрема, зазначені положення стосуватимуться і суддів КСУ.

Деталі про законопроєкт

Цей законопроєкт передбачає особливості складання протоколу для суддів. Саме це стало причиною для скасування антикорупційної реформи.

Він є необхідною складовою частиною закону про відновлення повноваження НАЗК.

Як голосували нардепи за відповідний законопроєкт

За – 321 народний обранець;

проти – 0 нардепів;

утрималися – 4 народних обранців.

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