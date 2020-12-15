Рада відновила повноваження НАЗК
Верховна Рада 15 грудня схвалила законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК. Раніше їх заблокував Конституційний Суд. Це стало початком конституційної кризи в Україні.
Зміни до антикорупційного законодавства
За законопроєкт про внесення змін до антикорупційного законодавства проголосували 300 нардепів. Про це повідомляє 24 канал.
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- Проти проголосували 0 нардепів.
- Утримався 21 народний обранець.
Прийнятий законопроєкт є вагомим кроком до подолання конституційної кризи в Україні. Він допоможе знизити рівень корупції у країні та зміцнить авторитет України на міжнародній арені.
Законопроєкт передбачає цілодобовий відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб.
Деталі про законопроєкт
- Нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський зауважив, що над цим законопроєктом працювали представники усіх парламентських фракцій.
- Робоча група мала відновити функціональність антикорупційної структури, однак водночас і врахувати низку положень з рішення КСУ.
- Законопроєкт відповідає висновку Венеційської комісії. Зокрема, відновлює ті повноваження НАЗК, неконституційність яких КСУ не зміг довести.
- Однак судді КСУ отримають право поскаржитися, якщо вони відчуватимуть тиск на себе.
Хто заблокував повноваження НАЗК
- 27 жовтня Конституційний Суд України скасував антикорупційну реформу в Україні. Зокрема, рішення суду дозволило посадовцям вносити неправдиві дані до своїх декларацій.
- Окрім того, своїм скандальним рішенням КСУ обмежив повноваження НАЗК.
- Це стало початком масштабної конституційної кризи в Україні.
Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Зміни до законопроєкту передбачає особливості вручення адміністративних протоколів суддям. Зокрема, зазначені положення стосуватимуться і суддів КСУ.
Деталі про законопроєкт
- Цей законопроєкт передбачає особливості складання протоколу для суддів. Саме це стало причиною для скасування антикорупційної реформи.
- Він є необхідною складовою частиною закону про відновлення повноваження НАЗК.
Як голосували нардепи за відповідний законопроєкт
- За – 321 народний обранець;
- проти – 0 нардепів;
- утрималися – 4 народних обранців.
Верховна Рада поновила повноваження НАЗК: дивіться відео 24 каналу
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