Юрій Вітренко так і не зміг очолити міністерство енергетики та водночас стати віцепрем'єр-міністром. Раніше Вітренко був членом наглядових рад Укроборонпрому та Укрнафти. Крім того, з 2014 по 2020 рік обіймав посаду виконавчого директора Нафтогазу.

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Його кандидатуру подав на голосування прем'єр Денис Шмигаль. Під час виступу у Раді 17 грудня він зауважив, що Вітренко має багаторічний досвід у сфері енергетики, зарекомендував себе як менеджер і може посилити Міненергетики. Про це повідомляє 24 канал.

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Далі відбулося голосування. Підтримали Вітренка 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення щодо нового міністра енергетики не ухвалили.

Водночас проти проголосували 19 осіб. Натомість утрималися 88 парламентарів і не голосували 43. Загалом участь у процесі взяли 336 народних обранців.

Зауважимо, що найбільше з тих, хто утримався та не голосував за Вітренка, – це представники "Слуги народу". Далі йде "Європейська Солідарність", однак тут лише утримувалися.



Як за призначення Вітренка віцепрем'єром – міністром енергетики голосували фракції / Cриншот 24 каналу

Що цьому передувало

15 грудня відбулося засідання фракції "Слуга народу", яка є пропрезидентською та має більшість у парламенті. На засіданні власне і виступав Вітренко. За словами, керівника політсили Олександра Корнієнка, до колишнього виконавчого директора Нафтогазу питань було найменше.

Опісля призначення Вітренка розглянув профільний комітет парламенту. Там ухвалили рішення рекомендувати Раді провести голосування за призначення Вітренка міністром.

До останнього часу тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики був Юрій Бойко. У листопаді він помінявся позиціями з попередницею Ольгою Буславець, і вона стала його першою заступницею.

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