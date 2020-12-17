Вітренко не став віцепрем'єром – міністром енергетики: Рада провалила голосування
Юрій Вітренко так і не зміг очолити міністерство енергетики та водночас стати віцепрем'єр-міністром. Раніше Вітренко був членом наглядових рад Укроборонпрому та Укрнафти. Крім того, з 2014 по 2020 рік обіймав посаду виконавчого директора Нафтогазу.
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Його кандидатуру подав на голосування прем'єр Денис Шмигаль. Під час виступу у Раді 17 грудня він зауважив, що Вітренко має багаторічний досвід у сфері енергетики, зарекомендував себе як менеджер і може посилити Міненергетики. Про це повідомляє 24 канал.
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Далі відбулося голосування. Підтримали Вітренка 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення щодо нового міністра енергетики не ухвалили.
Водночас проти проголосували 19 осіб. Натомість утрималися 88 парламентарів і не голосували 43. Загалом участь у процесі взяли 336 народних обранців.
Зауважимо, що найбільше з тих, хто утримався та не голосував за Вітренка, – це представники "Слуги народу". Далі йде "Європейська Солідарність", однак тут лише утримувалися.
Як за призначення Вітренка віцепрем'єром – міністром енергетики голосували фракції / Cриншот 24 каналу
Що цьому передувало
- 15 грудня відбулося засідання фракції "Слуга народу", яка є пропрезидентською та має більшість у парламенті. На засіданні власне і виступав Вітренко. За словами, керівника політсили Олександра Корнієнка, до колишнього виконавчого директора Нафтогазу питань було найменше.
- Опісля призначення Вітренка розглянув профільний комітет парламенту. Там ухвалили рішення рекомендувати Раді провести голосування за призначення Вітренка міністром.
- До останнього часу тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики був Юрій Бойко. У листопаді він помінявся позиціями з попередницею Ольгою Буславець, і вона стала його першою заступницею.
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Хто такий Юрій Вітренко: коротко
- Це відомий економіст і фінансист. Народився 17 вересня 1976 року в Києві.
- Має дві вищих освіти. У 1996 – 1997 роках отримав ступінь бакалавра за спеціальністю "міжнародна економіка" та магістра – в "управлінні міжнародним бізнесом" в Київському національному економічному університеті.
- Сьогодні Вітренко є гендиректором власної інвестиційної компанії AYA Capital. Після її створення туди також прийшли чинний голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв і майбутній очільник Укргазвидобування Олександр Романюк.
- Його батька Юрія Вітренка-старшого також знають як економіста. Він, зокрема, був заступником міністра економіки в уряді Миколи Азарова. А мати Юрія "прогресивна соціалістка" Наталія Вітренко – відомий критик Євросоюзу та прихильник дружніх взаємин із Росією. Батьки міністра енергетики розлучилися, коли йому було 14 років.
- У Нафтогазі Вітренко працював з 2002 року – упродовж 18 років. Він був на різних посадах: помічником заступника голови правління, заступником начальника Департаменту економіки, цінової політики та виконавчим директором.
- 10 червня "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка з позиції представника у наглядовій раді Укрнафти.
- Сам Вітренко вважав такий крок скороченням його посади у компанії. Водночас він зауважив, що боротьба проти російської агресії була не в пріоритеті в Нафтогазі. На його думку, рішення про скорочення його посади ухвалював голова правління Андрій Коболєв.
- 17 липня Вітренко звільнився з Нафтогазу. Причина – в компанії скоротили його посаду.
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