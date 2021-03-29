Рада Верховна 30 березня збереться одразу на 3 засідання: про що говоритимуть

Верховна Рада 30 березня збереться на 3 позачергових засідання. Серед головних тем обговорення – загострення на Донбасі та протест під Офісом Президента 20 березня. Загалом у порядок денний внесуть 19 питань.

Як повідомила народна депутатка Юлія Гришина, 30 березня нардепи заслухають доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Він має розповісти про загострення на Донбасі.

Важливо Росія звинуватила Україну в загостренні на Донбасі та пригрозила "силовим сценарієм"

Це підтвердив і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що розгляд цього питання повинно зайняти приблизно пів години. За підсумком затвердять постанову про засудження дій Росії.

Загострення на Донбасі: головне

26 березня у районі Шумів сталася трагедія. Проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції наших захисників.

Внаслідок цього 4 наших захисників загинули, ще 2 – отримали поранення. Українська сторона не відразу змогла евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих героїв. Але після тривалих перемовин за участю ОБСЄ це таки вдалося зробити.

Володимир Зеленський оголосив, що проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Щоправда, президент Росії Володимир Путін не планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Які ще питання розглянуть нардепи

Протест під ОП. Як пояснив Арахамія, нардепи заслухають доповідь очільників СБУ, ДБР та Нацгвардії щодо протесту на підтримку Сергія Стерненка, який відбувся 20 березня під Офісом Президента.

Низка економічних законів. Ця частина позачергового засідання Ради міститиме низку питань економічного характеру. Мовиться про питання надання допомоги підприємцям на час карантину.

До слова, фасад Офісу Президента нарешті відмили від фарби, яку залишили по собі активісти. На ліквідацію наслідків протесту працівникам клінінгової фірми знадобився понад тиждень.

Раніше з'явилася інформація про те, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень через карантин. Крім того, очікують, що місцева влада також запровадить додаткові виплати.