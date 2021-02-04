Рада ухвалила законопроєкт про дистанційну роботу: що зміниться

Верховна Рада 4 лютого ухвалила законопроєкт №4051, який регулює дистанційну роботу громадян України. За відповідний документ віддали свій голос 322 народні депутати.
Джерело: 24 канал
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Згідно зі законопроєктом, роботу класифікуватимуть на два види:
У першому й другому випадку під час укладання трудового договору роботодавці матимуть право отримати відомості про місце проживання або інше місце, де працюватимуть фахівці.
Керівництво має забезпечити точний облік відпрацьованого часу та ефективний контроль за повним і раціональним використанням робочого часу працівником.
Законопроєкт також визначає поняття "гнучкий режим робочого часу". Цей режим роботи є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку. Однак він діє за умови дотримання відпрацювання сумарної кількості робочих годин протягом встановленого облікового періоду.
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