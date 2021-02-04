Верховна Рада 4 лютого ухвалила законопроєкт №4051, який регулює дистанційну роботу громадян України. За відповідний документ віддали свій голос 322 народні депутати.

Джерело: 24 канал

Роботу класифікуватимуть на два види

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Згідно зі законопроєктом, роботу класифікуватимуть на два види:

Дистанційна;

Надомна.

У першому й другому випадку під час укладання трудового договору роботодавці матимуть право отримати відомості про місце проживання або інше місце, де працюватимуть фахівці.

Що повинно забезпечити керівництво

Керівництво має забезпечити точний облік відпрацьованого часу та ефективний контроль за повним і раціональним використанням робочого часу працівником.

Дистанційно – за власним графіком, в будь-якій точці, можна працювати на власному обладнанні або тому, яке надав роботодавець;

Надомно – працювати лише за місцем проживання, за графіком роботодавця і виключно на засобах, наданих роботодавцем.

Що ще визначає законопроєкт

Законопроєкт також визначає поняття "гнучкий режим робочого часу". Цей режим роботи є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку. Однак він діє за умови дотримання відпрацювання сумарної кількості робочих годин протягом встановленого облікового періоду.

Гнучкий режим може передбачати: