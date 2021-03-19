Рада ухвалила закон, що захистить від свавільних дій колекторів

Джерело:24 канал
Верховна Рада 19 березня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №4241 . Документ пропонує створити Реєстр колекторських компаній, який буде доступний публічно. Вести реєстр буде Нацбанк.
За ініціативу проголосували 274 народних депутатів. У першому читанні законопроєкт голосували наприкінці січня, тоді його підтримка була значно більшою – 355 "за".
Раніше Рада підтримала законопроєкт, який має зупинити свавілля колекторів
Джерело: Верховна Рада
Законопроєкт повинен захистити права споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів. Таким чином документ встановлює певні вимоги до кредитодавців та колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості, а саме:
Зокрема, після того, як закон набуде чинності, колектори більше не зможуть погрожувати та шантажувати боржників. Вони будуть зобов'язані представлятись, називати компанію, а також на вимогу людей – надавати підтверджуючі документи. За порушення правил передбачені великі штрафи, за багатократне порушення – вилучення з Реєстру.