Рада ухвалила закон, що захистить від свавільних дій колекторів

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Джерело:

24 канал

Верховна Рада 19 березня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №4241 . Документ пропонує створити Реєстр колекторських компаній, який буде доступний публічно. Вести реєстр буде Нацбанк.

За ініціативу проголосували 274 народних депутатів. У першому читанні законопроєкт голосували наприкінці січня, тоді його підтримка була значно більшою – 355 "за".

Раніше Рада підтримала законопроєкт, який має зупинити свавілля колекторів

Головні положення законопроєкту №4241

Джерело: Верховна Рада

Законопроєкт повинен захистити права споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів. Таким чином документ встановлює певні вимоги до кредитодавців та колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості, а саме:

  • дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;
  • інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості або відступлення права вимогу новому кредитору;
  • укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;
  • повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;
  • контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;
  • обов'язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).
Важливо! Контролювати Реєстр колекторських компаній буде Національний банк України. Саме НБУ наглядатиме за роботою компаній, а також вивчатиме звернення громадян.

Колектори будуть зобов'язані надавати підтверджуючі документи

Зокрема, після того, як закон набуде чинності, колектори більше не зможуть погрожувати та шантажувати боржників. Вони будуть зобов'язані представлятись, називати компанію, а також на вимогу людей – надавати підтверджуючі документи. За порушення правил передбачені великі штрафи, за багатократне порушення – вилучення з Реєстру.