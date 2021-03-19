Рада ухвалила закон, що захистить від свавільних дій колекторів
Верховна Рада 19 березня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №4241 . Документ пропонує створити Реєстр колекторських компаній, який буде доступний публічно. Вести реєстр буде Нацбанк.
Джерело:24 канал
За ініціативу проголосували 274 народних депутатів. У першому читанні законопроєкт голосували наприкінці січня, тоді його підтримка була значно більшою – 355 "за".
Раніше Рада підтримала законопроєкт, який має зупинити свавілля колекторів
Головні положення законопроєкту №4241
Джерело: Верховна Рада
Законопроєкт повинен захистити права споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів. Таким чином документ встановлює певні вимоги до кредитодавців та колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості, а саме:
- дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;
- інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості або відступлення права вимогу новому кредитору;
- укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;
- повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;
- контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;
- обов'язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).
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