Верховна Рада 19 березня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №4241 . Документ пропонує створити Реєстр колекторських компаній, який буде доступний публічно. Вести реєстр буде Нацбанк.

За ініціативу проголосували 274 народних депутатів. У першому читанні законопроєкт голосували наприкінці січня, тоді його підтримка була значно більшою – 355 "за".

Раніше Рада підтримала законопроєкт, який має зупинити свавілля колекторів

Головні положення законопроєкту №4241

Джерело: Верховна Рада

Законопроєкт повинен захистити права споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів. Таким чином документ встановлює певні вимоги до кредитодавців та колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості, а саме:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості або відступлення права вимогу новому кредитору;

укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;

повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;

обов'язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).