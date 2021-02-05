Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки: деталі про закон

5 лютого 2021 , 13:10
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Джерело:

24 канал

Паперові трудові книжки відходять у минуле. Верховна Рада 5 лютого ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". "За" проголосували 265 народних обранців.

У документі мовиться про запровадження обліку в електронній формі, а також врегулювання автоматичного призначення пенсії через електронний кабінет.

Раніше Паперові трудові книжки зникнуть: що буде замість них та які є ризики

Головні зміни згідно з законом:

  • Від паперових трудових книжок відмовлятимуться поступово. Перехідний період становить 5 років.
  • Після того, як інформація про працівника буде внесена до Державного реєстру, роботодавець має видати паперову трудову книжку на руки.
  • Перехід до електронних трудових книжок дозволить зменшити витрати роботодавців на паперовий документообіг та спростить доступ до інформації.
  • Доступ до даних про стаж роботи матимуть для призначення виплат за загальнобов'язковим державним страхування. Зокрема, мовиться про втрату працездатності.
  • Доступ до інформації дозволить формувати пропозиції, які існують на ринку праці.
  • Електронні трудові книжки забезпечать неможливість втрати документів, фальсифікацій та внесення недостовірних даних.
  • Також завдяки е-книжкам буде можливо запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат.
  • Для цього на веб-порталі Пенсійного фонду створять електронні кабінети.

Дані з сайту Верховної Ради

Зверніть увагу! На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний вносити інформацію про прийняття, переведення чи звільнення працівника з роботи до паперової книжки.