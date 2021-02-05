Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки: деталі про закон

Паперові трудові книжки відходять у минуле. Верховна Рада 5 лютого ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". "За" проголосували 265 народних обранців.

У документі мовиться про запровадження обліку в електронній формі, а також врегулювання автоматичного призначення пенсії через електронний кабінет.

Раніше Паперові трудові книжки зникнуть: що буде замість них та які є ризики

Головні зміни згідно з законом:

Від паперових трудових книжок відмовлятимуться поступово. Перехідний період становить 5 років.

Після того, як інформація про працівника буде внесена до Державного реєстру, роботодавець має видати паперову трудову книжку на руки .

. Перехід до електронних трудових книжок дозволить зменшити витрати роботодавців на паперовий документообіг та спростить доступ до інформації.

Доступ до даних про стаж роботи матимуть для призначення виплат за загальнобов'язковим державним страхування. Зокрема, мовиться про втрату працездатності.

Доступ до інформації дозволить формувати пропозиції, які існують на ринку праці.

Електронні трудові книжки забезпечать неможливість втрати документів, фальсифікацій та внесення недостовірних даних.

Також завдяки е-книжкам буде можливо запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат.

Для цього на веб-порталі Пенсійного фонду створять електронні кабінети.

Дані з сайту Верховної Ради

На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний вносити інформацію про прийняття, переведення чи звільнення працівника з роботи до паперової книжки.