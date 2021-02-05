Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки: деталі про закон

Паперові трудові книжки відходять у минуле. Верховна Рада 5 лютого ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". "За" проголосували 265 народних обранців.
У документі мовиться про запровадження обліку в електронній формі, а також врегулювання автоматичного призначення пенсії через електронний кабінет.
Раніше Паперові трудові книжки зникнуть: що буде замість них та які є ризики
Головні зміни згідно з законом:
- Від паперових трудових книжок відмовлятимуться поступово. Перехідний період становить 5 років.
- Після того, як інформація про працівника буде внесена до Державного реєстру, роботодавець має видати паперову трудову книжку на руки.
- Перехід до електронних трудових книжок дозволить зменшити витрати роботодавців на паперовий документообіг та спростить доступ до інформації.
- Доступ до даних про стаж роботи матимуть для призначення виплат за загальнобов'язковим державним страхування. Зокрема, мовиться про втрату працездатності.
- Доступ до інформації дозволить формувати пропозиції, які існують на ринку праці.
- Електронні трудові книжки забезпечать неможливість втрати документів, фальсифікацій та внесення недостовірних даних.
- Також завдяки е-книжкам буде можливо запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат.
- Для цього на веб-порталі Пенсійного фонду створять електронні кабінети.
Дані з сайту Верховної Ради
Зверніть увагу!
На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний вносити інформацію про прийняття, переведення чи звільнення працівника з роботи до паперової книжки.