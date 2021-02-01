Рада вже цього тижня розгляне закон про обіг зброї

Верховна Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт про обіг зброї в Україні. Однак це питання у парламенті є дискусійним.

Джерело: 24 канал

Закон № 4335 можуть винести на перше читання цього пленарного тижня. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков на брифінгу.

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Спікер наголосив, що надалі буде можливість доопрацювати проєкт, враховуючи пропозиції громадськості та нардепів.

Що передбачає законопроєкт

Комітет з питань правоохоронної діяльності порекомендував Раді ухвалити закон про обіг зброї. Наголосили, що Україна – єдина країна в Європі, де такого закону немає.

Ініціатива передбачає запровадження посвідчення власника зброї. У документі зазначені ті категорії зброї, яку може набути власник.

На кожну одиницю зброї передбачать технічний паспорт, де зазначать інформацію про власника та серійний номер зброї.

Питання щодо легалізації зброї обговорюють в Україні вже давно. Прихильники цього переконують, що це зможе додатково захистити українців, однак противники наголошують, що буде значна кількість нелегальної зброї.

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