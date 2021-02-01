Верховна Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт про обіг зброї в Україні. Однак це питання у парламенті є дискусійним.

Джерело: 24 канал

Закон № 4335 можуть винести на перше читання цього пленарного тижня. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков на брифінгу.

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Спікер наголосив, що надалі буде можливість доопрацювати проєкт, враховуючи пропозиції громадськості та нардепів.

Що передбачає законопроєкт

Комітет з питань правоохоронної діяльності порекомендував Раді ухвалити закон про обіг зброї. Наголосили, що Україна – єдина країна в Європі, де такого закону немає.

Ініціатива передбачає запровадження посвідчення власника зброї. У документі зазначені ті категорії зброї, яку може набути власник.

На кожну одиницю зброї передбачать технічний паспорт, де зазначать інформацію про власника та серійний номер зброї.

Зверніть увагу! Питання щодо легалізації зброї обговорюють в Україні вже давно. Прихильники цього переконують, що це зможе додатково захистити українців, однак противники наголошують, що буде значна кількість нелегальної зброї.

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