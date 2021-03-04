Парламент 4 березня провалив голосування за одразу кілька законопроєктів щодо формування Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Формувати Комісію не дозволили фінансовому комітету Верховної Ради.

Не вдалось назбирати достатньо голосів за законопроєкт №4351-1. Також провалили голосування за альтернативні документи №4351 – 4351-2.

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Що пропонували у законопроєкті №4351-1

У першому законопроєкті пропонували залучити до формування складу комісії лише фінансовий комітет. Він і мав визначати 5 членів конкурсної комісії. А вже ця конкурсна комісія мала обирати претендентів на членство в уповноваженому органі щодо азартних ігор та лотерей.

Наразі немає однозначної відповіді, хто має формувати Комісію

Наразі, згідно з чинним законом, немає однозначності щодо відбору Комісії. Її має формувати Кабмін з залученням до конкурсної комісії кандидатів від фінкомітету, інше положення закону суперечить цьому. Мовляв, це має бути комісія з вищого корпусу держслужби за загальною процедурою відбору держслужбовців.

Зверніть увагу! У комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, сподівались, що законопроєкт №4351-1 ухвалять за основу та в цілому.

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Постанову про Комісію Кабмін ухвалив у вересні 2020

Зазначимо, що, згідно з постановою Кабміну, у Комісії з питань регулювання азартних ігор та лотерей має бути 230 співробітників. З них – 1 голова та 6 членів комісії.