Рада скасувала засідання на час локдауну у Києві

Нардепи вирішили призупинити пленарні засідання Верховної Ради. Усе через запровадження суворого карантину у столиці.

Народні обранці підтримали відповідний проєкт постанови. "За" проголосували 298 нардепів.

Нагадаємо У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють

Сесії не проводитимуть

Важливо зауважити: Верховна Рада не йде на канікули і не зупиняє свою роботу повністю. Тиждень з 29 березня до 2 квітня буде виділений на роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях.

За календарним планом саме цей тиждень мав бути присвячений сесійним засіданням.

Раніше у Верховній Раді були дві протилежні думки щодо того, чи йтимуть депутати на канікули. Наприклад, голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповідав, що він не бачить підстав, чому Верховна Рада має скасувати засідання.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що парламент зараз не може змінити режим роботи. Він зазначив, що зараз робота Ради заблокована через розгляд правок до законопроєктів щодо земельного ринку.

Локдаун у Києві: головне

У Києві з 20 березня посилюють обмеження.

За словами мера столиці Віталія Кличка, змушені це зробити через стрімке погіршення ситуації з коронавірусом.

У Києві заборонять: роботу закладів культури, ТРЦ, масові заходи.

Ресторани і кафе працюватимуть лише на виніс, а фітнес-центри і салони краси – за попереднім записом і без групових занять.

Триватимуть нові обмеження 3 тижні: до 9 квітня включно.