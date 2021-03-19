Нардепи вирішили призупинити пленарні засідання Верховної Ради. Усе через запровадження суворого карантину у столиці.

Народні обранці підтримали відповідний проєкт постанови. "За" проголосували 298 нардепів.

Нагадаємо У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють

Сесії не проводитимуть

Важливо зауважити: Верховна Рада не йде на канікули і не зупиняє свою роботу повністю. Тиждень з 29 березня до 2 квітня буде виділений на роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях.

За календарним планом саме цей тиждень мав бути присвячений сесійним засіданням.

Верховна Рада #Рада9 прийняла Постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання», згідно з якою тиждень з 29 березня по 2 квітня передбачена робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (групах) pic.twitter.com/pGh1a9cEfk — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 19, 2021

Раніше у Верховній Раді були дві протилежні думки щодо того, чи йтимуть депутати на канікули. Наприклад, голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповідав, що він не бачить підстав, чому Верховна Рада має скасувати засідання.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що парламент зараз не може змінити режим роботи. Він зазначив, що зараз робота Ради заблокована через розгляд правок до законопроєктів щодо земельного ринку.

Зазначимо. 19 березня Київ опинився у червоній зоні карантину за показниками МОЗ. Втім, нові суворіші обмеження у місті ввели за день до того, як список червоних зон оновили.

Локдаун у Києві: головне