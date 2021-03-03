Рада зробила перший крок до скасування переходу на літній і зимовий час

3 березня 2021 , 12:58
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про обчислення часу на території України. Якщо документ ухвалять у цілому, українцям більше не потрібно буде переводити годинники на літній і зимовий час.

Голосування за документ відбулося 3 березня. Під час його обговорення спікери наголошували, що в Україні має бути лише один час – український. Адже так буле набагато зручніше. Противники ж висловлювалися, що є нагальніші питання. Крім того, наголошували, що це вплине на здоров'я.

До теми Перехід на літній час: хто придумав та як це впливає на здоров'я людей

Деталі

  • За проголосували 247 народних обранців.
  • Проти – 4 парламентарі.
  • Утрималися 86.
  • Не голосували 36.
  • Загалом участь у голосуванні взяли 373 нардепи.