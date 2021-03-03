Рада зробила перший крок до скасування переходу на літній і зимовий час
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про обчислення часу на території України. Якщо документ ухвалять у цілому, українцям більше не потрібно буде переводити годинники на літній і зимовий час.
Джерело:24 канал
Голосування за документ відбулося 3 березня. Під час його обговорення спікери наголошували, що в Україні має бути лише один час – український. Адже так буле набагато зручніше. Противники ж висловлювалися, що є нагальніші питання. Крім того, наголошували, що це вплине на здоров'я.
До теми Перехід на літній час: хто придумав та як це впливає на здоров'я людей
Деталі
- За проголосували 247 народних обранців.
- Проти – 4 парламентарі.
- Утрималися 86.
- Не голосували 36.
- Загалом участь у голосуванні взяли 373 нардепи.
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