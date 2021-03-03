Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про обчислення часу на території України. Якщо документ ухвалять у цілому, українцям більше не потрібно буде переводити годинники на літній і зимовий час.

Голосування за документ відбулося 3 березня. Під час його обговорення спікери наголошували, що в Україні має бути лише один час – український. Адже так буле набагато зручніше. Противники ж висловлювалися, що є нагальніші питання. Крім того, наголошували, що це вплине на здоров'я. До теми Перехід на літній час: хто придумав та як це впливає на здоров'я людей Деталі За проголосували 247 народних обранців.

Проти – 4 парламентарі.

Утрималися 86.

Не голосували 36.

Загалом участь у голосуванні взяли 373 нардепи.