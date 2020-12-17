Парламент у січні працюватиме в пленарному режимі лише 25 – 29 січня. За відповідну постанову № 4501, що змінює графік роботи Ради, проголосували 295 народних депутатів.

Прийняття цієї постанови пов’язане із введення локдауну в Україні в період з 8 по 24 січня. Про це інформує 24 канал.

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Як працюватиме Рада у січні

Згідно з прийнятими змінами, народні депутати 11 – 15 січня і 18 – 22 січня працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

А ось вже тиждень після локдауну – з 25 по 29 січня – буде пленарним:

25 січня відбудеться засідання погоджувальної ради.

26 січня – пленарне засідання.

27 січня – пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, фракціях.

28 січня – пленарне засідання.

29 січня – година запитань до уряду, пленарне засідання, закриття сесії.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть 8 – 24 січня 2021 року.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу