Рада у січні лише 4 рази збереться на засідання: коли і чому
Парламент у січні працюватиме в пленарному режимі лише 25 – 29 січня. За відповідну постанову № 4501, що змінює графік роботи Ради, проголосували 295 народних депутатів.
Прийняття цієї постанови пов’язане із введення локдауну в Україні в період з 8 по 24 січня. Про це інформує 24 канал.
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Як працюватиме Рада у січні
Згідно з прийнятими змінами, народні депутати 11 – 15 січня і 18 – 22 січня працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях і групах.
А ось вже тиждень після локдауну – з 25 по 29 січня – буде пленарним:
- 25 січня відбудеться засідання погоджувальної ради.
- 26 січня – пленарне засідання.
- 27 січня – пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, фракціях.
- 28 січня – пленарне засідання.
- 29 січня – година запитань до уряду, пленарне засідання, закриття сесії.
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