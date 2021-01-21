Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити закон про обіг зброї в Україні. Законопроєкт №4335 напрацювала робоча група, яка готувала його впродовж року.

Законопроєкт рекомендують ухвалити за основу. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

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Що передбачає законопроєкт

Документ передбачає створення посвідчення власника зброї. У ньому зазначаються категорії зброї, якою може володіти власник посвідчення. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. У ньому будуть вказані відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання посвідчення матимуть лише дієздатні громадяни, які:

не мають медичних протипоказань;

не мають судимості (крім реабілітованих);

не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Також документ передбачає обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Крім того, пропонується створити Єдиний державний реєстр цивільної зброї та прописати засади його ведення. Закон визначає заборонені до цивільного обігу вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Ще у липні 2020 року Міністерство внутрішніх справ заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали події у Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.