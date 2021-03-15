Керівництво Ради розглядає можливість введення нового локдауну вже незабаром

Джерело:24 канал
Віцеспікерка Олена Кондратюк пропонує терміново провести спільне засідання парламенту та уряду або спеціальне засідання Ради національної безпеки й оборони України. Заступниця голови парламенту вважає, що слід напрацювати спільний план на випадок нового жорсткого локдауну.
На погоджувальній раді в парламенті віцеспікерка заявила, що всі гілки влади мають бути готовим до нового локдауну через зростання нових заражень COVID-19.
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Потрібно все зусилля кинути на боротьбу з коронавірусом. Можливо, має бути окреме спільне засідання уряду та Верховної Ради, або, можливо, більш ефективні механізми – це засідання Ради національної безпеки й оборони з цього питання,
– зазначила Кондратюк.
Вона додала, що на засіданні слід напрацювати спільний план на випадок нового жорсткого локдауну, ймовірність якого, на думку віцеспікерки, є дуже високою.
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