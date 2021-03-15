Керівництво Ради розглядає можливість введення нового локдауну вже незабаром

Віцеспікерка Олена Кондратюк пропонує терміново провести спільне засідання парламенту та уряду або спеціальне засідання Ради національної безпеки й оборони України. Заступниця голови парламенту вважає, що слід напрацювати спільний план на випадок нового жорсткого локдауну.

На погоджувальній раді в парламенті віцеспікерка заявила, що всі гілки влади мають бути готовим до нового локдауну через зростання нових заражень COVID-19.

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Керівництво Ради розглядає можливість нового локдауну

Потрібно все зусилля кинути на боротьбу з коронавірусом. Можливо, має бути окреме спільне засідання уряду та Верховної Ради, або, можливо, більш ефективні механізми – це засідання Ради національної безпеки й оборони з цього питання,

– зазначила Кондратюк.

Вона додала, що на засіданні слід напрацювати спільний план на випадок нового жорсткого локдауну, ймовірність якого, на думку віцеспікерки, є дуже високою.

Кондратюк також уточнила, що потрібно такі питання

наявність всіх ресурсів для відкриття мобільних госпіталів по всій країні;

чи всього вистачає українським медикам,

якої підтримки потребує система охорони здоров'я,

куди слід спрямувати додаткові ресурси, коли Україна отримає нові партії вакцини.

За яких умов в Україні можуть ввести локдаун

Якщо кількість нових заражень коронавірусом і надалі зростатиме, то навантаження на лікарні може бути критичним.

Очільник МОЗ Максим Степанов раніше заявив, що якщо у червоній зоні опиняться більше ніж 13 областей, доведеться запроваджувати жорсткіший карантин.

За добу 14 березня на коронавірус захворіли 6 792 українці , загальна ж кількість заражених зросла до 1 467 548 людей. Від початку епідемії вдалося одужати 1 226 007 жителям України, на жаль, померли – 28 433.

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