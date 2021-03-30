Рада розблокувала велику приватизацію

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 4543. Він передбачає розблокування процесів великої приватизації. Крім того, народні депутати прийняли за основу документ про визначення об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації.

Рішення про скасування заборони на проведення аукціонів щодо великої приватизації в період карантину підтримали 257 народних депутатів.

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Проєкт закону пропонує виключити із закону пункт, відповідно до якого тимчасово, на період карантину та обмежувальних заходів через епідемію COVID-19, діє заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації.

У пояснювальній записці йдеться про те, що документ спрямований на забезпечення проведення низки підготовчих, організаційних заходів та заходів, які передують проведенню продажу об'єктів великої приватизації на аукціонах, та проведення самих аукціонів.

Що відомо про блокування процесів приватизації

На час карантину продаж об'єктів великої приватизації заборонили.

У грудні 2020 року уряд запропонував Раді розблокувати велику приватизацію у 2021 році. Зокрема, зняти обмеження на продаж низки об'єктів – це 5 теплоелектроцентралей, 3 обленерго, підприємство "Більшовик", Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Президент готель".

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Об'єкти, які не підлягають приватизації

Крім того, нардепи у першому читанні проголосували за перелік об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації.

Пропонує затвердити такі переліки:

перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% + 1 акція та не підлягає приватизації, згідно з додатком 1;

перелік господарських товариств та об'єднань, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державних комерційних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 2;

перелік об'єктів культури та спорту, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 3;

перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства, згідно з додатком 4;

перелік об'єктів лісового господарства, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 5.

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