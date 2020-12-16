Повернення конкурсів на держслужби не буде: Рада провалила закон про резерв службовців
Верховна Рада так і не зуміла підтримати зміни до закону про державну службу. Стосуються ці зміни кандидатського резерву. У липні вищезазначений документу ветував президент Володимир Зеленський.
Деталі голосування
Голосування за зміни до закону про державну службу відбулося 16 грудня. За проголосували лише 224 нардепи з 226 необхідних. Про це повідомляє 24 канал.
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Зауважимо що напередодні профільний комітет рекомендував ухвалити його в цілому з техніко-юридичними правками.
Що передбачають зміни до закону про держслужбу, які провалила Рада.
- Основною метою закону було створення кадрового резерву держслужбовців. Також документ спрощував доступ до державної служби та мав поновити конкурси на державну службу, скасовані на час дії карантину.
- За словами керівника пропрезидентської партії "Слуга народу", мовиться передусім про відновлення конкурсів на категорію "А" у 6-місячний термін з дня набрання, на категорію "Б", "В" – протягом одного року". Він додав, що з моменту введення карантину на державну службу поза конкурсом призначили 15 тисяч держслужбовців.
- Крім того, новий закон мав скасувати статтю про так звані політичні звільнення, де можна було звільняти службовців без особливих мотивів. Корнієнко каже, що на певні посади державної служби конкурси могли б оголосити ще у 2020 році.
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