Рада просить Венеціанську комісію оцінити закони щодо реформування КСУ

Дмитро Разумков звернувся до Венеціанської комісії. Він просить відомство оцінити законопроєкти щодо Конституційного Суду України.
Джерело: Венеціанська комісія
Відповідний лист спікер парламенту Разумков надіслав 26 січня 2021 року.
Цікаво В одному із законів щодо КСУ проігнорували рекомендації Венеційської комісії, – Юрчишин
Разумков запитував думки Венеціанської комісії щодо законопроєктів "Про конституційний порядок" та "Про порядок розгляду справ та виконання рішень Конституційного Суду",
– мовиться у повідомленні.
У Венеціанській комісії додали, що цей запит є "продовженням рекомендацій Комісії, висловлених у двох термінових висновках від грудня 2020 року щодо законодавчої ситуації та реформи Конституційного Суду.
Зауважимо, тоді у дорадчий орган Ради Європи звертався президент Володимир Зеленський.
До речі, 28 січня Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт "Про конституційну процедуру". Його відправили на доопрацювання.