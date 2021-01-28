Дмитро Разумков звернувся до Венеціанської комісії. Він просить відомство оцінити законопроєкти щодо Конституційного Суду України.

Джерело: Венеціанська комісія

Відповідний лист спікер парламенту Разумков надіслав 26 січня 2021 року.

Цікаво В одному із законів щодо КСУ проігнорували рекомендації Венеційської комісії, – Юрчишин

Разумков запитував думки Венеціанської комісії щодо законопроєктів "Про конституційний порядок" та "Про порядок розгляду справ та виконання рішень Конституційного Суду",

– мовиться у повідомленні.

У Венеціанській комісії додали, що цей запит є "продовженням рекомендацій Комісії, висловлених у двох термінових висновках від грудня 2020 року щодо законодавчої ситуації та реформи Конституційного Суду.

Зауважимо, тоді у дорадчий орган Ради Європи звертався президент Володимир Зеленський.

До речі, 28 січня Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт "Про конституційну процедуру". Його відправили на доопрацювання.

Скандал із КСУ: що відомо

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд фактично скасував антикорупційну реформу в Україні. Так, судді вирішили анулювати статтю про кримінальну відповідальніть чиновників за брехню в деклараціях.

Через це Зеленський подав законопроєкт про перезавантаження Конституційного Суду.

Деякі нардепи обурилися такій ініціативі президента. Виникли дискусії.

Згодом Зеленський відкликав свій законопроєкт.

Що Венеціанська комісія радила Україні Для врегулювання конституційної кризи Для врегулювання конституційної кризи Венеціанська комісія радила Україні змінити законодавство. Мовиться про міжнародну підготовку суддів щодо конституційності питань перед їхнім призначенням. Відомство пропонувало ускладнити процес визнання норми закону неконституційною. Так, у разі коли судді вирішать, що певна норма є неконституційною, то слід запросити підтвердження Великої палати за запитом президента або парламенту.



Головне про рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу