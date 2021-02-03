Нардепи підтримали законопроект про запуск Бюро економічної безпеки: що це означає

Парламентарі 3 лютого проголосували за створення Бюро економічної безпеки. Народні депутати підтримали законопроєкт №3959-1 за основу.

Джерело: 24 канал

Відповідну ініціативу підтримали 239 парламентарів.

Важливо Бюро економічної безпеки в Україні: для чого потрібен орган і як працюватиме

Що передбачає закон

У Кодексі про адміністративні порушення визначається відповідальність працівників бюро за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами. Вводиться адміністративна відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до відомства. Планується також, що у Кримінальному кодексі з'явиться відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість як окремий вид кримінального правопорушення, розслідування якого віднесено до компетенції Бюро економічної безпеки.

Зауважимо, що нещодавно Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки. Парламентарії прийняли в другому читанні законопроєкт №3087-д.

Чим займатиметься Бюро економічної безпеки