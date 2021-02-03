Нардепи підтримали законопроект про запуск Бюро економічної безпеки: що це означає

3 лютого 2021 , 13:26
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Парламентарі 3 лютого проголосували за створення Бюро економічної безпеки. Народні депутати підтримали законопроєкт №3959-1 за основу.

Джерело: 24 канал

Відповідну ініціативу підтримали 239 парламентарів.

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Що передбачає закон

  1. У Кодексі про адміністративні порушення визначається відповідальність працівників бюро за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.
  2. Вводиться адміністративна відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до відомства.
  3. Планується також, що у Кримінальному кодексі з'явиться відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість як окремий вид кримінального правопорушення, розслідування якого віднесено до компетенції Бюро економічної безпеки.

Зауважимо, що нещодавно Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки. Парламентарії прийняли в другому читанні законопроєкт №3087-д.

Чим займатиметься Бюро економічної безпеки

  • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що створення Бюро економічної безпеки сприятиме зменшенню корупційної складової у їхній діяльності.
  • Головною функцією органу буде протидія кримінальним правопорушенням, що сприяють тінізації економіки та витоку капіталу.
  • Бюро підпорядковуватиметься Кабінету Міністрів України. Директора також призначатиме уряд, але обиратиме кандидатів – конкурсна комісія.