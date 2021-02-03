Нардепи підтримали законопроект про запуск Бюро економічної безпеки: що це означає

Парламентарі 3 лютого проголосували за створення Бюро економічної безпеки. Народні депутати підтримали законопроєкт №3959-1 за основу.
Джерело: 24 канал
Відповідну ініціативу підтримали 239 парламентарів.
Важливо Бюро економічної безпеки в Україні: для чого потрібен орган і як працюватиме
Що передбачає закон
- У Кодексі про адміністративні порушення визначається відповідальність працівників бюро за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.
- Вводиться адміністративна відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до відомства.
- Планується також, що у Кримінальному кодексі з'явиться відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість як окремий вид кримінального правопорушення, розслідування якого віднесено до компетенції Бюро економічної безпеки.
Зауважимо, що нещодавно Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки. Парламентарії прийняли в другому читанні законопроєкт №3087-д.
Чим займатиметься Бюро економічної безпеки
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що створення Бюро економічної безпеки сприятиме зменшенню корупційної складової у їхній діяльності.
- Головною функцією органу буде протидія кримінальним правопорушенням, що сприяють тінізації економіки та витоку капіталу.
- Бюро підпорядковуватиметься Кабінету Міністрів України. Директора також призначатиме уряд, але обиратиме кандидатів – конкурсна комісія.