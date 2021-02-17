Для розгляду в судах "справ Майдану": Рада проголосувала за процедуру заочного арешту

Верховна Рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Народні депутати схвалили за основу законопроєкт №2164.

За прийняття документу у першому читанні свої голоси віддали 299 парламентаріїв.

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Що передбачає законопроєкт

Ним пропонують внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Закон передбачає 2 підстави для оголошення підозрюваного у розшук:

місцеперебування підозрюваного невідоме;

підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, а також є обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав або перебуває в іншій країні чи на тимчасово окупованих територіях України.

Документ дозволяє розглядати клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого. Однак має бути постанова про його розшук.

У випадку арешту за наявності постанови про розшук термін дії ухвали не зазначатимуть, а розмір застави не визначатимуть.

Визначили підстави для спеціального досудового розслідування чи судового провадження:

ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;

винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з деяких підстав.

Документ дасть можливість завершити кримінальні провадження, у яких були винесені ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування, однак їх не передали до суду.

Що відомо про справи Майдану? Усі злочини, скоєні під час Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності , умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану". У ній є 89 кримінальних проваджень, у межах яких розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).