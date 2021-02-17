Для розгляду в судах "справ Майдану": Рада проголосувала за процедуру заочного арешту

Джерело:24 канал
Верховна Рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Народні депутати схвалили за основу законопроєкт №2164.
За прийняття документу у першому читанні свої голоси віддали 299 парламентаріїв.
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Ним пропонують внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.
Документ дозволяє розглядати клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого. Однак має бути постанова про його розшук.
У випадку арешту за наявності постанови про розшук термін дії ухвали не зазначатимуть, а розмір застави не визначатимуть.
Документ дасть можливість завершити кримінальні провадження, у яких були винесені ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування, однак їх не передали до суду.Зверніть увагу! Раніше Ірина Венедіктова розповіла, що у 2020 році у справах Майдану повідомили про підозру 42 особам – це втричі більше, ніж було у 2019 році. Однією з перспектив розслідування у 2021 році очільниця Офісу генпрокурора назвала винесення вироків у справі розстрілу Небесної Сотні.