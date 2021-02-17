Для розгляду в судах "справ Майдану": Рада проголосувала за процедуру заочного арешту
Верховна Рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Народні депутати схвалили за основу законопроєкт №2164.
Джерело:24 канал
За прийняття документу у першому читанні свої голоси віддали 299 парламентаріїв.
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Що передбачає законопроєкт
Ним пропонують внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.
Закон передбачає 2 підстави для оголошення підозрюваного у розшук:
- місцеперебування підозрюваного невідоме;
- підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, а також є обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав або перебуває в іншій країні чи на тимчасово окупованих територіях України.
Документ дозволяє розглядати клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого. Однак має бути постанова про його розшук.
У випадку арешту за наявності постанови про розшук термін дії ухвали не зазначатимуть, а розмір застави не визначатимуть.
Визначили підстави для спеціального досудового розслідування чи судового провадження:
- ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;
- винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з деяких підстав.
Документ дасть можливість завершити кримінальні провадження, у яких були винесені ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування, однак їх не передали до суду.
Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану". У ній є 89 кримінальних проваджень, у межах яких розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).
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