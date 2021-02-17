Верховна Рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Народні депутати схвалили за основу законопроєкт №2164.

За прийняття документу у першому читанні свої голоси віддали 299 парламентаріїв.

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Що передбачає законопроєкт

Ним пропонують внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Закон передбачає 2 підстави для оголошення підозрюваного у розшук:

місцеперебування підозрюваного невідоме;

підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, а також є обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав або перебуває в іншій країні чи на тимчасово окупованих територіях України.

Документ дозволяє розглядати клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого. Однак має бути постанова про його розшук.

У випадку арешту за наявності постанови про розшук термін дії ухвали не зазначатимуть, а розмір застави не визначатимуть.

Визначили підстави для спеціального досудового розслідування чи судового провадження:

ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;

винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з деяких підстав.

Документ дасть можливість завершити кримінальні провадження, у яких були винесені ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування, однак їх не передали до суду.

Зверніть увагу! Раніше Ірина Венедіктова розповіла, що у 2020 році у справах Майдану повідомили про підозру 42 особам – це втричі більше, ніж було у 2019 році. Однією з перспектив розслідування у 2021 році очільниця Офісу генпрокурора назвала винесення вироків у справі розстрілу Небесної Сотні.