Рада зробила крок до податкової амністії для українців: що це означає

Джерело:24 канал
Верховна Рада 30 березня проголосувала у першому читанні за законопроєкт №5153. Ним для українців за допомогою подачі "нульової декларації" хочуть передбачити так звану податкову амністію.
За прийняття законопроєкту за основу свої голоси віддали 245 народних депутатів. Документ передбачає введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України.
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За документом, у період з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів людей.
Проведення податкової амністії зумовлено, зокрема, запровадженням в Україні плану протидії ухиленню від оподаткування й системи автоматичного обміну податковою інформацією, що ускладнить виведення грошей в офшори та інші подібні схеми.
Крім того, парламентарі підтримали за основу законопроєкти №№5155 – 5156, які є похідними від проєкту закону №5153. Документи вносять необхідні зміни для проведення податкової амністії у Податковий, Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси та Кодекс про адміністративні правопорушення.
До теми Податкова амністія: як тепер держава контролюватиме доходи українцівНагадаємо! Президент Володимир Зеленський раніше вніс у парламент законопроєкт №5153 про подання нульової декларації . 23 березня 2021 року Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти цей документ.