Рада зробила крок до податкової амністії для українців: що це означає
Верховна Рада 30 березня проголосувала у першому читанні за законопроєкт №5153. Ним для українців за допомогою подачі "нульової декларації" хочуть передбачити так звану податкову амністію.
Джерело:24 канал
За прийняття законопроєкту за основу свої голоси віддали 245 народних депутатів. Документ передбачає введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України.
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Деталі законопроєкту про податкову амністію
За документом, у період з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів людей.
Збір з цього декларування визначатимуть за такими ставками:
- 5% щодо валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках у банках в Україні;
- 9% щодо валютних цінностей, розміщених за кордоном;
- 2,5% щодо вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року.
Проведення податкової амністії зумовлено, зокрема, запровадженням в Україні плану протидії ухиленню від оподаткування й системи автоматичного обміну податковою інформацією, що ускладнить виведення грошей в офшори та інші подібні схеми.
За що ще проголосували нардепи
Крім того, парламентарі підтримали за основу законопроєкти №№5155 – 5156, які є похідними від проєкту закону №5153. Документи вносять необхідні зміни для проведення податкової амністії у Податковий, Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси та Кодекс про адміністративні правопорушення.
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