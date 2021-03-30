Верховна Рада 30 березня проголосувала у першому читанні за законопроєкт №5153. Ним для українців за допомогою подачі "нульової декларації" хочуть передбачити так звану податкову амністію.

За прийняття законопроєкту за основу свої голоси віддали 245 народних депутатів. Документ передбачає введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України.

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Деталі законопроєкту про податкову амністію

За документом, у період з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів людей.

Збір з цього декларування визначатимуть за такими ставками:

5% щодо валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках у банках в Україні;

9% щодо валютних цінностей, розміщених за кордоном;

2,5% щодо вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року.

Проведення податкової амністії зумовлено, зокрема, запровадженням в Україні плану протидії ухиленню від оподаткування й системи автоматичного обміну податковою інформацією, що ускладнить виведення грошей в офшори та інші подібні схеми.

За що ще проголосували нардепи

Крім того, парламентарі підтримали за основу законопроєкти №№5155 – 5156, які є похідними від проєкту закону №5153. Документи вносять необхідні зміни для проведення податкової амністії у Податковий, Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси та Кодекс про адміністративні правопорушення.

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