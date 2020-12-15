Депутати Верховної Ради підтримали зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Таким чином його продовжили ще на рік – до 31 грудня 2021 року.

Деталі голосування

Розгляд і голосування за закон відбулися 15 грудня. Документ у цілому підтримали 304 нардепи. Натомість 27 парламентарів висловилися проти. Про це повідомляє 24 канал.

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Крім того, 6 парламентарів утрималися, а 25 не голосували. Загалом участь у процесі взяли 362 народних обранці.

Зауважимо, не підтримали документ лише 2 політсили – "Батьківщина" та "Голос". А найбільше голосів віддала "Слуга народу" – 216.



Як голосували фракції за закон про особливий статус Донбасу / Скриншот

Що цьому передувало

7 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до дії закону ""Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Його автори – нардепи від фракції "Слуга народу" на чолі з керівником Давидом Арахамією та очільником партії Олександром Корнієнком

Напередодні, 14 числа, документ підтримав Комітет з питань організації держвлади. Зауважимо, що не голосував представник фракції "Голос" Роман Лозинський. Власне політсила останнього і не підтримала документ під час основного голосування.

Раніше у парламенті неодноразово заявляли, що це рішення потрібно для того, щоб представники України на переговорах у Мінську могли спокійно продовжити роботу. Натомість противники закону називають його антиукраїнським і пропутінським.

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