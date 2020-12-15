Верховна Рада ще на рік продовжила закон про особливий статус Донбасу
Депутати Верховної Ради підтримали зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Таким чином його продовжили ще на рік – до 31 грудня 2021 року.
Деталі голосування
Розгляд і голосування за закон відбулися 15 грудня. Документ у цілому підтримали 304 нардепи. Натомість 27 парламентарів висловилися проти. Про це повідомляє 24 канал.
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Крім того, 6 парламентарів утрималися, а 25 не голосували. Загалом участь у процесі взяли 362 народних обранці.
Зауважимо, не підтримали документ лише 2 політсили – "Батьківщина" та "Голос". А найбільше голосів віддала "Слуга народу" – 216.
Як голосували фракції за закон про особливий статус Донбасу / Скриншот
Що цьому передувало
7 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до дії закону ""Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Його автори – нардепи від фракції "Слуга народу" на чолі з керівником Давидом Арахамією та очільником партії Олександром Корнієнком
Напередодні, 14 числа, документ підтримав Комітет з питань організації держвлади. Зауважимо, що не голосував представник фракції "Голос" Роман Лозинський. Власне політсила останнього і не підтримала документ під час основного голосування.
Раніше у парламенті неодноразово заявляли, що це рішення потрібно для того, щоб представники України на переговорах у Мінську могли спокійно продовжити роботу. Натомість противники закону називають його антиукраїнським і пропутінським.
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Закон про особливий статус Донбасу: головне
- Його ухвалили у вересні 2014 року за ініціативи п'ятого президента Петра Порошенка.
- Документ набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
- З жовтня 2017 року термін дії закону продовжували на рік: у жовтні 2018 – до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 – до 31 грудня 2020 року.
- Згідно з законом, особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях почне діяти лише після виведення з України всіх російських військ.
- Також має відбутися повне припинення вогню та Україна повинна отримати контроль над окупованими територіями.
- Лише після цього на Донбасі можна буде провести вибори.
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