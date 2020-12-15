Рада продовжила особливий статус Донбасу: як відреагувала делегація України в ТКГ
В делегації України в Тристоронній контактній групі прокоментували рішення Ради щодо закону про особливий статус Донбасу. Тепер він має діяти до 31 грудня 2021 року. Українська сторона в ТКГ вважає такий крок позитивним.
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Вони, зокрема, нагадали, що відповідно до закону, на окупованому Донбасі на рік продовжується запровадження особливого порядку місцевого самоврядування. Про це делегація України в ТКГ написала в телеграмі.
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"Прийняття законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей. Тому пропонуємо підтримати ухвалення зазначеного законопроєкту", – підкреслює українська сторона.
Також українська делегація зауважила, що цей закон є результатом консультацій Тристоронньої контактної групи. Вона розглядала спільні кроки на імплементацію Мирного плану п’ятого президента України Порошенка та ініціативи господаря Кремля Володимира Путіна.
Отже, втрата чинності вказаного Закону може призвести до звинувачень Росії у зриві мирного врегулювання та підірвати переговорний процес,
– наголосила делегація України в ТКГ.
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Закон про особливий статус Донбасу: головне
- Його ухвалили у вересні 2014 року за ініціативи п'ятого президента Петра Порошенка.
- Документ набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
- З жовтня 2017 року термін дії закону продовжували на рік: у жовтні 2018 – до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 – до 31 грудня 2020 року.
- Згідно з законом, особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях почне діяти лише після виведення з України всіх російських військ.
- Також має відбутися повне припинення вогню та Україна повинна отримати контроль над окупованими територіями.
- Лише після цього на Донбасі можна буде провести вибори.
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