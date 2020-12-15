В делегації України в Тристоронній контактній групі прокоментували рішення Ради щодо закону про особливий статус Донбасу. Тепер він має діяти до 31 грудня 2021 року. Українська сторона в ТКГ вважає такий крок позитивним.

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Вони, зокрема, нагадали, що відповідно до закону, на окупованому Донбасі на рік продовжується запровадження особливого порядку місцевого самоврядування. Про це делегація України в ТКГ написала в телеграмі.

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"Прийняття законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей. Тому пропонуємо підтримати ухвалення зазначеного законопроєкту", – підкреслює українська сторона.

Також українська делегація зауважила, що цей закон є результатом консультацій Тристоронньої контактної групи. Вона розглядала спільні кроки на імплементацію Мирного плану п’ятого президента України Порошенка та ініціативи господаря Кремля Володимира Путіна.

Отже, втрата чинності вказаного Закону може призвести до звинувачень Росії у зриві мирного врегулювання та підірвати переговорний процес,

– наголосила делегація України в ТКГ.

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