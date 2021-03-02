Нардепи під час засідання 2 березня визначились з датами проведення позачергових місцевих виборів. Сільських голів та мерів обиратимуть у 5 населених пунктах України.

Депутати підтримали відповідні проєкти постанов. Прийти знову на дільниці доведеться жителям Коларівки, Теребовлі, Комарного, Липовця та Малої Любаші.

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Коли і де відбудуться вибори

В усіх населених пунктах голосування відбудеться 31 жовтня 2021 року. Обиратимуть:

Коларівського сільського голову у Запорізькій області;

Малолюбошанського сільського голову у Рівненській області;

Теребовлянського міського голову у Тернопільській області;

Липовецького міського голову у Вінницькій області;

Комарнівського міського голову у Львівській області.

Харків – досі без дати виборів мера

Зазначимо, незважаючи на те що, ще з грудня Харків живе без мера, до призначення виборів у місті-мільйоннику Верховна Рада ще не дійшла. Усе через плутанину з документами. Після смерті Геннадія Кернеса секретар міськради Харкова Ігор Терехов надіслав до парламенту документи – проте не всі, що треба.

В Офісі Президента сподіваються, що голосування таки вдасться організувати восени 2021 року. Варіант з непризначенням виборів – не розглядають.