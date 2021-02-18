Рада призначила нового суддю КСУ: ним став Віктор Кичун

Джерело:24 канал
Українські депутати за своєю квотою призначили нового суддю до Конституційного Суду. Ним став Віктор Кичун, кандидат від "Слуги народу".
Голосування відбулося 18 лютого. Його кандидатуру підтримали 241 народних депутатів, проти був 1. Ще 106 утрималися, 30 – не голосували.
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"Якщо ви мене оберете, то у вас буде ще мінімум 1 прихильник стримування Конституційного Суду", – запевнив Кичун перед голосуванням у Раді.
Я вважаю, що ми створили надмірну судову надінституцію, яка сьогодні фактично домінує у державі,
– наголосив він.
► До обрання Кичуна у Конституційному Суді було 3 вакантні посади. 2 суддів мав делегувати український парламент. Тож тепер депутатам залишилося обрати ще 1 суддю.
► У листопаді 2020 року Рада вже намагалася обрати суддів до КСУ, але голосування тоді провалили. Після цього оголосили новий конкурс.
Зауважимо, що раніше Венецінаська комісія рекомендувала, аби судді за депутатською квотою обиралася кваліфікованою більшістю. Мовляв, це дозволить деполітизувати склад КСУ.Довідка. Кваліфікована більшість передбачає, що рішення мають підтримати дві третини або навіть три четверті усього складу тих, хто голосує.