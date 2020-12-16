Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа та екссоратника Януковича Руслана Требушкіна. Сталося це під час засідання 16 грудня.

Постанову підтримали 327 народних депутатів, повідомляє 24 канал. Важливо Парламентарі звільнили главу Міністерства у справах ветеранів Сергія Бессараба Зауважимо, що нардеп був позафракційним і на місцевих виборах був обраний мером Покровська Донецької області. Що відомо про Руслана Требушкіна Він пройшов до Верховної Ради, набравши майже 20 тисяч голосів на 50 окрузі в Донецькій області.

У парламенті Требушкін увійшов до комітету з питань національної безпеки , оборони та розвідки.

, оборони та розвідки. Підкреслимо, що особистість політика є досить скандальною. Раніше він був соратником Віктора Януковича та входив до "Партії регіонів".

Раніше він був соратником Віктора Януковича та входив до "Партії регіонів". Під час Євромайдану нардеп координував доставку шкарпеток та їжі для "Беркута" до Києва. Ба більше, Требушкін, згадуючи окупацію Криму, говорив, що "вдячний Путіну за те, що він зробив".

до Києва. Ба більше, Требушкін, згадуючи окупацію Криму, говорив, що Крім того, бувши мером Покровська, він опублікував знімки дітей на тлі українського та російського прапора, натякаючи на дружбу з країною-агресором. Руслан Требушкін дякує Путіну: дивіться відео