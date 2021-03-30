Нардепи проголосували за припинення депутатських повноважень Олександра Скічка і Ігоря Колихаєва. Перший став головою Черкаської ОДА, а другий – мером Херсона.

Відповідні законопроєкти №5012 і №4447 у Раді зареєстрували ще декілька місяців тому. Однак до їхнього розгляду час дійшов лише на позачерговому засіданні 30 березня.

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За припинення депутатських повноважень Олександра Скічка проголосували 244 депутати, Ігоря Колихаєва – 252 нардепи.

Скічко опісля голосування виступив зі словом подяки. Він розповів про те, якою туристичною меккою може стати Черкащині. І додав декілька маловідомих фактів про регіон.

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2 лютого Олександра Скічка офіційно представили головою ОДА.

Зеленський призначив Скічка главою ОДА 29 січня.

Перед тим його кандидатуру схвалив Кабмін.

Скічко в політиці з 2019 року. Він прийшов до Ради як мажоритарник від "Слуги народу".

Перед тим чоловік 15 років працював на телебаченні.

До слова, сам чиновник родом з Черкас. Його детальнішу біографію читайте за цим посиланням.

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