Фейковим "мінерам" посилили покарання: Рада ухвалила закон

Верховна Рада 2 березня проголосувала за посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За законопроєкт №3911 проголосували 286 народних обранців.

У законі мовиться про посилення відповідальності за фейкові "замінування" та повідомлення про підготовку терактів. Для цього внесли зміни до статті 259 Кримінального кодексу.

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Закон посилює відповідальність за "замінування" важливих об'єктів

Ініціював законопроєкт №3911 прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.У документі пропонують ввести посилену кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Мовиться про ситуації, коли об'єктами таких фейкових повідомлень стали критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі або споруди, які забезпечують діяльність органів державної влади, а також заклади охорони здоров'я або освіти, або якщо таке повідомлення призвело до тяжких наслідків.

Яке покарання загрожує "телефонним мінерам"

Згідно з законом, покаранням для любителів "жартів про мінування" може стати ув'язнення терміном від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Кабмін наполягав на ухваленні закону через збільшення кількості фейкових "замінувань" в Україні. Так повідомлення набули загрозливого масштабу.

До теми У Києві погрожували вибухами у школах: це було чергове фейкове "мінування"

У Києві шукали вибухівку у школах, ТРЦ та метро

Зазначимо, що лише у лютому 2021 року у Києві шукали вибухівку у школах, ТРЦ, готелях та навіть метрополітені. За один день харків'янин "замінував" 16 адміністративних будівель. Найоригінальнішим був "жартівник" з Кривого Рогу, він повідомив про замінування квартири батьків президента Володимира Зеленського.