Верховна Рада 18 лютого проголосувала за посилення покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Максимальний термін ув'язнення, який загрожуватиме порушникам, – 8 років за ґратами.

Законопроєкт №3055 у другому читанні підтримали 322 народних детутатів.

Читайте також У поліції відкрили 5 кримінальних справ щодо стоматологині, яка била дітей: вона все заперечує

Покарання за сексуальну експлуатацію дітей

►До 5 років ув'язнення або обмеження волі – за вчинення повнолітніми дій, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла 16 років, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета.

►5 – 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого – якщо такі дії вчинили родичі, опікуни або ж ті, хто пообіцяв дитині винагороду. Таке покарання передбачене і у випадках, які спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки.

Покарання за домагання дітей для сексуальних цілей

►До 3 років ув'язнення або обмеження волі з позбавленням права займатися певною діяльністю впродовж 3 років – пропозиція зустрічі від повнолітньої особи, зокрема і через мережу, дитині до 16 років для вчинення дій сексуального характеру. Покарання передбачене, якщо буде хоча б одна дія, спрямована на те, щоб така зустріч відбулася.

Важливо Вихователька у луцькому дитсадку заклеїла малюкові рот скотчем, – ЗМІ

►2 – 5 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років – якщо особу до 16 років хотіли втягнути у виготовлення дитячої порнографії.

►3 – 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років – якщо таке порушення вчинили за попередньою змовою групи осіб, або щодо дитини віком до 14 років.