Рада попередньо схвалила збільшення аліментів

2 березня 2021 , 16:16
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Джерело:

24 канал

В Україні хочуть збільшити розмір аліментів на дітей, які стягують з родичів. Верховна Рада 2 березня у першому читанні схвалила таку ініціативу.

Так, за відповідний законопроєкт №3881 проголосували 339 народних депутатів.

До теми Аліменти 2021: як зміниться розмір виплат від батьків на дитину

Який розмір аліментів пропонують

Нардепи хочуть збільшити розмір аліментів до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі цей розмір встановлений на рівні 30%.

Ініціатива пропонує уніфікувати розмір аліментів, незалежно від їх платника.

За словами нардепки Тетяни Рябухи, мовиться про аліменти, що стягують з дідуся, бабусі, рідних братів чи сестер. Тобто у тому випадку, якщо в дітей немає батьків або вони не можуть з поважних причин утримувати їх.

Що відомо про аліменти в Україні

  • Раніше у проєкті бюджету-2021 заклали нові розміри прожиткового мінімуму, до якого прив’язані аліменти. Відтак, якщо розмір таки збільшать до 50% прожиткового мінімуму, то на дітей до 6 років потрібно буде платити 961 гривню на місяць, на старших дітей – 1 198 гривень.
  • Максимальна сума аліментів на дитину до 6 років наразі становить 19 210 гривень, від 6 років – 23 950 гривень.
  • Розмір аліментів розраховують, зважаючи на матеріальний стан та здоров'я дитини й платника, на витрати й доходи, наявність інших дітей тощо.