В Україні хочуть збільшити розмір аліментів на дітей, які стягують з родичів. Верховна Рада 2 березня у першому читанні схвалила таку ініціативу.

Так, за відповідний законопроєкт №3881 проголосували 339 народних депутатів.

До теми Аліменти 2021: як зміниться розмір виплат від батьків на дитину

Який розмір аліментів пропонують

Нардепи хочуть збільшити розмір аліментів до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі цей розмір встановлений на рівні 30%.

Ініціатива пропонує уніфікувати розмір аліментів, незалежно від їх платника.

За словами нардепки Тетяни Рябухи, мовиться про аліменти, що стягують з дідуся, бабусі, рідних братів чи сестер. Тобто у тому випадку, якщо в дітей немає батьків або вони не можуть з поважних причин утримувати їх.

Що відомо про аліменти в Україні