Рада попередньо схвалила збільшення аліментів
В Україні хочуть збільшити розмір аліментів на дітей, які стягують з родичів. Верховна Рада 2 березня у першому читанні схвалила таку ініціативу.
Джерело:24 канал
Так, за відповідний законопроєкт №3881 проголосували 339 народних депутатів.
До теми Аліменти 2021: як зміниться розмір виплат від батьків на дитину
Який розмір аліментів пропонують
Нардепи хочуть збільшити розмір аліментів до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі цей розмір встановлений на рівні 30%.
Ініціатива пропонує уніфікувати розмір аліментів, незалежно від їх платника.
За словами нардепки Тетяни Рябухи, мовиться про аліменти, що стягують з дідуся, бабусі, рідних братів чи сестер. Тобто у тому випадку, якщо в дітей немає батьків або вони не можуть з поважних причин утримувати їх.
Що відомо про аліменти в Україні
- Раніше у проєкті бюджету-2021 заклали нові розміри прожиткового мінімуму, до якого прив’язані аліменти. Відтак, якщо розмір таки збільшать до 50% прожиткового мінімуму, то на дітей до 6 років потрібно буде платити 961 гривню на місяць, на старших дітей – 1 198 гривень.
- Максимальна сума аліментів на дитину до 6 років наразі становить 19 210 гривень, від 6 років – 23 950 гривень.
- Розмір аліментів розраховують, зважаючи на матеріальний стан та здоров'я дитини й платника, на витрати й доходи, наявність інших дітей тощо.
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