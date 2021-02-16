Рада поновила конкурси на посади державної служби

Верховна Рада поновила конкурси на зайняття посад державної служби. Законопроєкт підтримали 289 народних депутатів.

Парламент схвалив законопроєкт №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" 16 лютого.

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Що передбачає закон

►Конкурси на посади, що обіймають особи, які раніше уклали контракти про проходження державної служби на період дії карантину оголошуються протягом 6 місяців з дня набрання чинності закону та відповідно до черговості укладення контрактів про проходження держслужби.

►У разі відсутності переможця конкурсу, впродовж 10 днів після оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, проводять повторний конкурс.

►Контракти, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу. Втім їхній термін спливає після 9 місяців.

►Оголошені добори на посаду, рішення яких неоприлюднені на момент набрання чинності закону, скасовуються.

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►Спеціальна перевірка щодо запобігання корупції не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період карантину. Також діє умова, що таку перевірку вже проводили.

►Перший заступник та заступник міністра можуть давати обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства доручення.

►Заборонено покладати обов'язки міністра на особу, кандидатуру якої відхилила Верховна Рада поточного скликання.

Раніше проведення конкурсів на держпосади зупинили на період дії карантину та впродовж 30 днів після його завершення