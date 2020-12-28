Представники "Слуги народу" сподіваються, що вже на початку наступної сесії вдасться ухвалити закон про врегулювання дистанційної роботи. За законопроєкт у першому читанні голосували ще 3 листопада.

До 30% працівників в Україні вже працюють дистанційно

Законопроєкт № 4051, який врегульовує питання дистанційної роботи та роботи вдома, мають ухвалити в другому читанні та в цілому. Про це повідомила нардепка від "Слуги народу", керівниця комітету з питань соцполітики та захисту ветеранів Галина Третьякова, інформує Інтерфакс-Україна.

Раніше Рада схвалила закон про дистанційну роботу за основу: що він передбачає

Таких назв і таких видів роботи в Україні взагалі не було. Табличка була прийнята до другого читання тиждень тому в комітеті. Наразі вона проходить останню ревізію в юридичному департаменті та у літредакторів. Думаю, що протягом максимум місяця вона з'явитися на сайті Верховної Ради,

– розповіла Третьякова.

Нардепка зазначила, що за даними Федерації роботодавців України, до 30% працівників в умовах пандемії працюють вдома або дистанційно. Саме тому, кажуть у парламенті, необхідно врегулювати взаємовідносини на законодавчому рівні.

У першому читанні ініціативу підтримали 311 парламентарів

Зазначимо, що у першому читанні парламент розглядав законопроєкт №4051 3 листопада. Ініціативу підтримали 311 нардепів.

Що передбачає законопроєкт про дистанційну роботу: