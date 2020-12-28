Рада планує юридично врегулювати дистанційну роботу: про що мовиться
Представники "Слуги народу" сподіваються, що вже на початку наступної сесії вдасться ухвалити закон про врегулювання дистанційної роботи. За законопроєкт у першому читанні голосували ще 3 листопада.
До 30% працівників в Україні вже працюють дистанційно
Законопроєкт № 4051, який врегульовує питання дистанційної роботи та роботи вдома, мають ухвалити в другому читанні та в цілому. Про це повідомила нардепка від "Слуги народу", керівниця комітету з питань соцполітики та захисту ветеранів Галина Третьякова, інформує Інтерфакс-Україна.
Раніше Рада схвалила закон про дистанційну роботу за основу: що він передбачає
Таких назв і таких видів роботи в Україні взагалі не було. Табличка була прийнята до другого читання тиждень тому в комітеті. Наразі вона проходить останню ревізію в юридичному департаменті та у літредакторів. Думаю, що протягом максимум місяця вона з'явитися на сайті Верховної Ради,
– розповіла Третьякова.
Нардепка зазначила, що за даними Федерації роботодавців України, до 30% працівників в умовах пандемії працюють вдома або дистанційно. Саме тому, кажуть у парламенті, необхідно врегулювати взаємовідносини на законодавчому рівні.
У першому читанні ініціативу підтримали 311 парламентарів
Зазначимо, що у першому читанні парламент розглядав законопроєкт №4051 3 листопада. Ініціативу підтримали 311 нардепів.
Що передбачає законопроєкт про дистанційну роботу:
- Дистанційну роботу можна поєднувати із роботою в офісі.
- При цьому працівник може виконувати роботу будь-де, мати власний графік, але бути забезпеченим необхідним обладнанням і програмами.
- Працівник може працювати віддалено до 2 місяців у разі дискримінації в офісі.
- Чітко розмежовані поняття дистанційної та надомної роботи.
- Надомна робота передбачає, що людина працює за графіком компанії, але поза офісом у чітко зафіксованому місці. Роботодавець забезпечує всіма необхідними для роботи технічними засобами. Змінити місце надомної роботи можна лише за згодою керівництва.
- Проєкт також робить можливим гнучкий графік роботи, якщо на це погоджуються працівники і підприємство.
- Крім того, працівнику, який має дитину віком до 3 років або доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, дається можливість виконувати свою роботу на умовах дистанційності.
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