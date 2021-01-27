Рада має намір удосконалити проведення розвідувальних заходів, на які треба дозвіл суду

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та взяла за основу законопроєкт, що має вдосконалити механізми діяльності розвідувальних органів.
Джерело: 24 канал
Розглянули документ парламентарі 27 січня. У підсумку 240 парламентарів його підтримали.
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Повна його назва – "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідку". На сайті Верховної Ради його зареєстрували під номером 2415.
Метою ухвалення законопроєкту є вдосконалення правових засад забезпечення проведення розвідувальними органами відповідних заходів. Мовиться про ті розвідувальні заходи, які проводять на підставі рішення суду.
Законопроєкт передбачає зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів". А той, зі свого боку, має уточнити, що під час розгляду справ перебіг судового процесу фіксують з допомогою технічних засобів. Крім установлених законом випадків.
Також закон пропонує віднести до повноважень голови апеляційного суду здійснення повноважень уповноваженого судді. Мовиться і про призначення суддів (з числа суддів апеляційного суду) для здійснення таких уповноважень.
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