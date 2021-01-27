Верховна Рада ухвалила в першому читанні та взяла за основу законопроєкт, що має вдосконалити механізми діяльності розвідувальних органів.

Джерело: 24 канал

Розглянули документ парламентарі 27 січня. У підсумку 240 парламентарів його підтримали.

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Докладніше про проєкт закону

Повна його назва – "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідку". На сайті Верховної Ради його зареєстрували під номером 2415.

Метою ухвалення законопроєкту є вдосконалення правових засад забезпечення проведення розвідувальними органами відповідних заходів. Мовиться про ті розвідувальні заходи, які проводять на підставі рішення суду.

Законопроєкт передбачає зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів". А той, зі свого боку, має уточнити, що під час розгляду справ перебіг судового процесу фіксують з допомогою технічних засобів. Крім установлених законом випадків.

Також закон пропонує віднести до повноважень голови апеляційного суду здійснення повноважень уповноваженого судді. Мовиться і про призначення суддів (з числа суддів апеляційного суду) для здійснення таких уповноважень.

Що дозволить ухвалення законопроєкту:

Удосконалити механізми діяльності розвідувальних органів України,

Створити правові засади для розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів. Останнє, зі свого боку, матиме позитивний вплив на ефективність та оперативність виконання зазначеними органами покладених на них завдань.

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Що цьому передувало

Вищезазначений законопроєкт розроблено з метою реалізації положень Національної розвідувальної програми на 2016 – 2020 роки в частині удосконалення механізмів діяльності розвідувальних органів України.

Закон "Про розвідку" набув чинності 24 жовтня 2020 року. Верховна Рада ухвалила його 17 вересня, а президент Володимир Зеленський підписав 21 жовтня.