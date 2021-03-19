Верховна Рада планує провести в п'ятницю, 19 березня, позачергове пленарне засідання. На ньому хочуть внести зміни до календарного плану п'ятої сесії.

Про позачергове засідання народних депутатів повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Рада збереться 19 березня ще й позачергово

За словами голови Ради 18 березня під час наради з головами депутатських фракцій і груп досягли консенсусу щодо пленарного дня 19 березня.

Ми працюємо без перерви з 12:00 до 12:30, після цього з 12:30 до 13:00 зачитує запити Олена Кондратюк (заступниця спікера – 24 канал), далі планується позачергове засідання щодо зміни календарного плану Верховної Ради,

– повідомив Разумков.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що через локдаун у Києві народні депутати можуть не збиратися на чергові пленарні засідання.

Локдаун у Києві на засідання Ради: що відомо