Рада планує 19 березня провести позачергове засідання, – Разумков
Верховна Рада планує провести в п'ятницю, 19 березня, позачергове пленарне засідання. На ньому хочуть внести зміни до календарного плану п'ятої сесії.
Джерело:24 канал
Про позачергове засідання народних депутатів повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
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Рада збереться 19 березня ще й позачергово
За словами голови Ради 18 березня під час наради з головами депутатських фракцій і груп досягли консенсусу щодо пленарного дня 19 березня.
Ми працюємо без перерви з 12:00 до 12:30, після цього з 12:30 до 13:00 зачитує запити Олена Кондратюк (заступниця спікера – 24 канал), далі планується позачергове засідання щодо зміни календарного плану Верховної Ради,
– повідомив Разумков.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що через локдаун у Києві народні депутати можуть не збиратися на чергові пленарні засідання.
Локдаун у Києві на засідання Ради: що відомо
- У Києві з 20 березня посилюють карантин. Триватимуть нові обмеження 3 тижні – до 9 квітня включно.
- Напередодні глава фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що керівники політсил у парламенті вже домовилися не проводити пленарних засідань. Однак остаточне рішення буде 19 березня.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що парламент зараз не може змінити режим роботи. Наразі робота Ради заблокована через розгляд правок до законопроєктів щодо земельного ринку.
- Про те, що парламент допрацює останній день 19 березня раніше повідомляла і нардепка Ірина Верещук. Однак вона пояснила: наступний тиждень – робота в регіонах, причина не в локдауні.
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