Рада підтримала законопроєкт, який має зупинити свавілля колекторів

Верховна Рада підтримала законопроєкт №4241, який захистить українців від колекторів. Голосування відбулося у першому читанні.

Джерело: 24 канал

За відповідне рішення проголосували 355 нардепів під час засідання Верховної Ради 27 січня.

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт повинен захистити права споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

Згідно з проєктом, врегулювання простроченої заборгованості – це заходи, які спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов'язання.

Законопроєкт пропонує встановити певні вимоги до кредитодавців та колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості, а саме:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

та правил взаємодії з боржником; інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості або відступлення права вимогу новому кредитору;

укладати договори лише з юридичними особами , включеними до Реєстру колекторських компаній;

, включеними до Реєстру колекторських компаній; повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;

та надавати рекомендації щодо усунення порушень; обов'язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).

Згідно із законом, Нацбанк мають наділити повноваженнями зі здійснення нагляду за додержанням банками, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.