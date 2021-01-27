Рада підтримала законопроєкт, який має зупинити свавілля колекторів

Верховна Рада підтримала законопроєкт №4241, який захистить українців від колекторів. Голосування відбулося у першому читанні.
Джерело: 24 канал
За відповідне рішення проголосували 355 нардепів під час засідання Верховної Ради 27 січня.
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Законопроєкт повинен захистити права споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.
Згідно з проєктом, врегулювання простроченої заборгованості – це заходи, які спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов'язання.
Законопроєкт пропонує встановити певні вимоги до кредитодавців та колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості, а саме:
Згідно із законом, Нацбанк мають наділити повноваженнями зі здійснення нагляду за додержанням банками, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.